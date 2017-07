Ein Reisebus ist am Montag auf der Autobahn 9 in Oberfranken verunglückt und ausgebrannt. Die Polizei spricht nach jüngsten Angaben von 31 Verletzten, mehrere von ihnen schwer verletzt. 17 der insgesamt 48 Insassen würden noch vermisst. Die Polizei geht von Todesopfern aus. Ein Sprecher sagte: "Wir sind schon so realistisch, dass es auch Tote geben könnte."