Nach dem Busunglück in Bayern ist Kritik an Sicherheitslücken in Reisebussen laut geworden. Der Unfallforscher Henrik Liers von der TU Dresden fordert bessere Notbremssysteme für Reisebusse. Liers sagte MDR AKTUELL, ein System auf dem aktuellen Stand der Technik hätte einen Aufprall wie am Montag auf der A9 verhindern können.