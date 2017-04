Ein am Mittwoch festgenommener Verdächtiger ist laut Bundesanwaltschaft nicht am Anschlag auf die Mannschaft von Borussia Dortmund beteiligt gewesen. Dafür habe es keine Belege gegeben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit. Gegen den 26-jährigen Iraker sei aber Haftbefehl beantragt worden. Er stehe im Verdacht, IS-Mitglied zu sein und im Irak eine IS-Einheit angeführt zu haben. Am Vormittag soll über den Antrag entschieden werden.