Am 27. Dezember ist es so weit, dann öffnet der Chaos Communication Congress in Leipzig. Der Kongress, der in diesem Jahr seine 34. Auflage erlebt, ist das nach Angaben des Chaos Computer Clubs (CCC) weltgrößte nicht-kommerzielle Hackertreffen: Rund 15.000 Besucher erwartet der CCC in Leipzig, nach 12.000 im vergangenen Jahr in Hamburg.