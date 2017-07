Der Schlagerstar Chris Roberts ist tot. Der Sänger, der vor allem durch den 70er-Jahre-Hit "Du kannst nicht immer 17 sein" bekannt ist, starb bereits am Sonntag. Das teilte sein Management am Montagabend mit. Roberts wurde 73 Jahre alt. Zuletzt hatte er in Nümbrecht bei Gummersbach gelebt.

Roberts wurde am 13. März 1944 als Christian Klusáček in München-Schwabing geboren. Seine Mutter war Deutsche, sein Vater Jugoslawe. 1964 begann der gelernte Elektromechaniker seine musikalische Karriere in einer Rock'n'Roll-Band. Seinen ersten Plattenvertrag erhielt er 1966. Zwei Jahre später landete Roberts mit dem Schlager "Wenn Du mal einsam bist" auf Nummer 15 in den deutschen Charts. Weitere Top-Ten-Platzierungen folgten. Seinen größten Erfolg feierte er mit dem von Ralph Siegel geschriebenen Hit "Du kannst nicht immer 17 sein", der 1974 zwölf Wochen in den Top Ten war und dort Platz drei erreichte.

Anfang der 1970er-Jahre war Roberts auch als Darsteller in mehreren Schlagerfilmen zu sehen. Seit Mitte der 1970er-Jahre arbeitete Roberts auch als Musikproduzent und Liedtexter und wirkte 1979 in dem Musical Sweet Charity mit. An seine früheren Erfolge konnte er in den 80er-Jahren aber nicht mehr anknüpfen.