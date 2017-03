Die Rock'n'Roll-Legende Chuck Berry ist tot. Er starb am Samstag in seinem Haus nahe St. Louis im Alter von 90 Jahren. Die Polizei teilte mit, der Musiker sei leblos in seinem Haus entdeckt worden. Die Rettungskräfte hätten versucht, ihn wiederzubeleben, schafften es aber nicht.

Trauer um den großen Inspirator

Der Sänger und Gitarrist war einer der Gründungsväter des Rock’n’Roll. Er wurde in den 50er Jahren mit Hits "Johnny B. Goode" und "Roll Over Beethoven" bekannt und beeinflusste zahlreiche Bands der 50er, 60er und 70er Jahre. Der Beatle John Lennon hatte einst Berrys künstlerische Leistung so zusammengefasst: "Wenn man Rock'n'Roll umbenennen wollte, müsste man ihn Chuck Berry nennen."



US-Rocker Bruce Springsteen würdigte Berry als den größten Interpreten und Gitarristen in der Geschichte der Rockmusik und den wichtigsten Komponisten des Rock'n'Roll. Am Anfang seiner Karriere spielte Springsteen inden 70ern Gitarre in Barrys Band und stand nochmals 1995 mit ihm auf der Bühne.



Die Rolling Stones ehrten Berry als "wahren Pionier des Rock'n'Roll. Er habe die Band erheblich beeinflusst. Mick Jagger schrieb: "Chuck, du warst unglaublich und wir werden deine Musik für immer in uns tragen." Lenny Kravitz erklärte: "Keiner von uns würde hier sein ohne dich."

Gleich die erste Single ein Hit

Charles Edward Anderson Berry Senior wurde 1926 in St. Louis geboren und lernte schon als Kind Gitarre spielen. Als junger Mann schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch und geriet mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Dann arbeitete er als Friseur und trat nebenher in Musikclubs auf, wo der Bluesmusiker Muddy Waters auf ihn aufmerksam wurde.

1955 nahm Chuck Berry seine erste Single auf. "Maybellene" wurde gleich ein Erfolg. Es folgten zahlreiche Hits wie "School Days", "Rock and Roll Music", "Sweet Little Sixteen" und "Carol". Berry war einer der ersten schwarzen Musiker in den USA, der auch beim weißen Publikum Erfolg hatte. 1985 erhielt er einen Grammy für sein Lebenswerk. Im selben Jahr wurde er in die "Hall of Fame" des Rock'n'Roll aufgenommen.

"Es ist für dich, Darling"

Berry war noch im August 2016 aufgetreten und hatte auf seiner Internetseite für dieses Jahr ein neues Album angekündigt - das erste nach fast 40 Jahren. Berry wollte es seiner Frau Themetta "Toddy" Berry widmen, mit der er fast 70 Jahre verheiratet war. "Mein Darling", schrieb der Musiker, "ich werde alt. Ich habe lange an diesem Album gearbeitet. Jetzt kann ich meine Schuhe an den Nagel hängen."