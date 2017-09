Schwarz bis grau sind die 17 Meter hohen Wände in der Leipziger Citytunnel-Station am Markt. Schuld ist der Bremsstaub der ein- und ausfahrenden Züge. Vielen Passagieren fällt der Dreck auf und sie bejahen: Die Station müsste gereinigt werden.

Eine dicke Schicht Bremsstaub hat sich auf die Wände im Citytunnel gelegt. Bildrechte: MDR/André Seifert

Zur Eröffnung der unterirdischen Station vor vier Jahren strahlten die Terrakotta-Fassaden noch in hellem Beige. Doch die Bahn kann die Station nicht einfach so reinigen. Beim Planen und Bauen des fast eine Milliarde Euro teuren Tunnels sind dafür offenbar keine Vorkehrungen getroffen worden.



Holger Auferkamp, Sprecher der Deutschen Bahn in Leipzig, meint, die Reinigung der Wände müsse all den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Es gehe nicht nur um eine Bahnsteigsäuberung, die natürlich gemacht werde.