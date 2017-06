Die Pilotenvereinigung Cockpit hat die Entscheidung eines Easyjet-Piloten zur unplanmäßigen Landung am Flughafen Köln/Bonn als richtig bezeichnet. Cockpit-Sprecher Markus Wahl sagte am Montag MDR AKTUELL, auch wenn am Ende kein Sprengstoff in der Maschine gefunden wurde, glaube er, dass der Pilot richtig entschieden habe.

Entscheidung in kurzer Zeit

Wahl erklärte, in einem solchen Fall müsse in kurzer Zeit eine Entscheidung gefällt werden. Die sollte im Zweifelsfall für die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung ausfallen. Ihm seien zehn Notlandungen umsonst lieber, als dass eine berechtigte Notlandung unterlassen werde.

Unplanmäßige Landung

Am Samstagabend war eine Maschine der Fluggesellschaft Easyjet wegen Verdachtsmomenten gegen drei Fluggäste unplanmäßig auf dem Flughafen Köln-Bonn gelandet. Dem Piloten war laut Polizei ein Gespräch von Passagieren mit "terroristischen Inhalten" gemeldet worden. Dabei soll auch das Wort Bombe gefallen sein. Zudem konnte ein Gepäckstück keinem der Passagiere zugeordnet werden. Der Flugkapitän entschied daraufhin, seine Maschine in Köln/Bonn zu landen. Die Fluggesellschaft sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme". Die Maschine mit rund 150 Passagieren an Bord hatte sich auf dem Weg vom slowenischen Ljubljana in die britische Hauptstadt London befunden.

Vorläufige Festnahmen

Nach der Landung wurde das Flugzeug in einem gesonderten Bereich des Flughafens abgestellt und über Notrutschen evakuiert. Die terrorverdächtigen Briten wurden vorläufig festgenommen und durch die Polizei befragt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden die drei Männer am Sonntagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt, nachdem sich der Verdacht gegen sie nicht erhärtet hatte. Die Polizei befragte außerdem die Besatzungsmitglieder und 17 weitere Fluggäste zu dem Vorfall. Die gesamte Maschine wurde mithilfe von Sprengstoffspürhunden untersucht.

Rucksack gesprengt

Der Rucksack eines der drei Briten, in dem Verkabelungen zu erkennen waren, war zuvor am Flughafen von einem Entschärfer der Bundespolizei kontrolliert gesprengt worden. In dem Rucksack befanden sich laut Polizei Ladekabel mit Steckdosen-Adaptern. Die drei Männer im Alter von 31, 38 und 48 Jahren waren im Auftrag einer britischen Firma in Slowenien beruflich unterwegs gewesen.