Zwei Jahre nach dem Germanwings-Absturz in den französischen Alpen hat die Pilotenvereinigung Cockpit die Rücknahme einer Sicherheitsvorschrift gefordert, die im Zuge des tödlichen Zwischenfalls im März 2015 eingeführt worden war.

Cockpit-Sprecher: Regel überdenken

Cockpit-Sprecher Wahl: "Duch das ständige Rein-und-Raus wird ein Risiko erkauft." Bildrechte: dpa Cockpit-Sprecher Markus Wahl sagte dem MDR, es sei auf der einen Seite etwas sicherer geworden, weil immer zwei Personen im Cockpit seien. Auf der anderen Seite müsse man aber auch bedenken, dass beim Personaltausch die Tür jetzt viel öfter und viel angekündigter aufgehe. Es sei sicherlich richtig, dass zwei Mann im Cockpit immer sicherer seien als einer, sagte Wahl.



Wenn man sich aber durch das "ständige Rein-und-Raus, Tür-auf-Tür-zu" das Risiko erkaufe, dass das Cockpit gestürmt wird, müsse man beides gegeneinander abwägen: "Und wenn ich das tue, würde ich mich lieber dafür entscheiden, dass diese Maßnahme abgeschafft wird, um die gesamte Sicherheit zu erhöhen."

Procedere für Pilotentests unklar

Wahl beklagte zudem, dass kurz vor Beginn der gesetzlich vorgeschriebenen Piloten-Kontrollen das Procedere der Tests noch immer nicht klar sei. Die Alkohol- und Drogentests sollten ab Mitte/Ende April umgesetzt werden. Es sei aber leider bei Weitem immer noch nicht klar, wer da wann wen wie kontrolliere: "Röhrchen, Urinprobe, Pusten - das ist gerade der Gegenstand von Diskussionen, muss aber jetzt zügig gelöst werden."



Als Fazit, so der Cockpit-Sprecher, könne man aber festhalten, dass es deutlich unwahrscheinlicher geworden ist, dass ein Unglück wie vor zwei Jahren noch einmal geschehe. Viele gute Maßnahmen seien seither ergriffen worden. Als Beispiel nannte Wahl die erweiterten psychologischen Tests bei der Einstellung und die Hilfsprogramme für Piloten.

Vater zweifelt an Alleinschuld seines Sohnes

Am 24. März 2015 waren bei einem Absturz eines Airbus der Lufthansa-Tochter Germanwings in den südfranzösischen Alpen alle 150 Menschen an Bord getötet worden. Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat und einem Alleinverschulden des Co-Piloten Andreas Lubitz aus.

Traueranzeige der Eltern des Germanwings-Co-Piloten Andreas Lubitz Bildrechte: dpa Ihrem Bericht zufolge ließ der 27-Jährige den A320 absichtlich an einem Berg in der Nähe des Ortes Le Vernet zerschellen. Er soll demnach eine Toilettenpause seines Kapitäns genutzt haben, um diesen durch die Verriegelung der Cockpittür auszuschließen. Anschließend soll er in selbstmörderischer Absicht den Sinkflug des Flugzeuges eingeleitet haben.



Der Vater des Copiloten, Günter Lubitz, warf den Ermittlern vor, es sei nicht zweifelsfrei erwiesen, dass sein Sohn allein für den Absturz von Flug 4U 9525 verantwortlich gewesen sei. Er widersprach Darstellungen, sein Sohn sei depressiv gewesen. Günter Lubitz erklärte in Berlin, kein Arzt oder Therapeut habe damals Suizidgedanken festgestellt, auch keine Hinweise auf ein "fremdaggressives Verhalten". Sein Sohn habe eine Depression im Jahr 2009 überwunden. Die Arztbesuche 2014 und 2015 seien ausschließlich wegen seines Augenleidens nötig gewesen.

Gutachter: Probleme mit Türverriegelung

Auch der Gutachter Tim van Beveren untersuchte im Auftrag der Familie den Fall. Er verwies auf Ungereimtheiten. Es habe schon vor dem Absturz Probleme mit der Cockpit-Verriegelung der Unglücksmaschine gegeben - eine Crew habe sich einmal selbst ausgesperrt. Das habe er den Ermittlern auch mitgeteilt, sagte van Beveren in Berlin, doch das sei nicht untersucht worden. Van Beveren verwies zudem auf Turbulenzen, die es über dem Absturzgebiet gegeben habe. Einige andere Piloten hätten deswegen am Absturztag niedrigere Flughöhen gewählt.

Gedenken in Frankreich und Haltern

Angehörige der Opfer stehen vor der Gedenktafel in Le Vernet Bildrechte: Getty Images Angehörige der Opfer gedachten am Freitag zur Absturzzeit um 10:41 Uhr in einem Gottesdienst in Südfrankreich der Toten.Die Lufthansa hatte wie im Vorjahr ein Treffen von Angehörigen in der Nähe der Absturzstelle organisiert. Im Sommer soll an der Absturzstelle eine Gedenkskulptur aufgestellt werden.



Auch im westfälischen Haltern wurde am Freitag der Opfer der Katastrophe gedacht. Unter den Toten waren 16 Schüler und zwei Lehrerinnen eines dortigen Gymnasiums. Es gab fünf Schweigeminuten und die Trauerglocken der Kirchen läuteten.