Computerpanne Chaos bei British Airways

British Airways bat Flugreisende, sich im Internet über den Status ihrer Flüge zu informieren. Das Unternehmen selbst war allerdings über seine Homepage teilweise nur schwer und in bestimmten Bereichen gar nicht mehr zu erreichen. Zudem berichteten Passagiere, dass sie nicht online über die App einchecken konnten. In sozialen Netzwerken posteten Reisende Bilder von langen Schlangen an den Schaltern des Londonder Flughafens.

Wie viele Passagiere von der Computerpanne betroffen sind, gab die Airline bis zum Abend nicht bekannt. Da dieses Wochenende in Großbritannien wegen eines Feiertages am Montag als besonders reisestark gilt, dürften die Zahlen in die Tausende gehen.

Von den Problemen betroffen sind auch Reisende in Deutschland. So stand eine Maschine in Hannover, die um 11:20 Uhr nach Heathrow abheben wollte, auch Stunden später noch am Boden. In Frankfurt am Main wurde ein Flug annulliert. Weitere betroffene Flughäfen in Europa sind unter anderem Belfast, Rom, Malaga und Paris.