Insektenfood Schweizer Supermarkt-Kette verkauft Mehlwurm-Burger

Auf dem Werbefoto sehen sie zum Reinbeißen lecker aus - die neuartigen Burger und Hackbällchen, die ab sofort in Schweizer Supermärkten angeboten werden. Doch bei näherer Betrachtung dürften etliche Kunden angewidert zurückschrecken. Denn Grundlage der Produkte sind Insekten. Melchior Füglistaller vom Schweizer Startup-Unternehmen Essento, das die Snacks produziert, erklärt: "Das ist ein sehr hochwertiges Protein, vergleichbar mit Fisch und Fleisch. Auch ungesättigte Fettsäuren wie in Nüssen und Avocado und sehr wertvolle Mineralstoffe sind enthalten. Auch ist die Produktion der Insekten im Vergleich zur konventionellen Fleischproduktion nachhaltig, weil es viel weniger Futtermittel und Wasser braucht, um die gleiche Menge Protein herzustellen."

Heuschrecken, Würmer und dergleichen sind in anderen Erdteilen fester Bestandteil des Speiseplans. Selbst die Welternährungsorganisation preist sie als gute Proteinquelle.



In der Schweiz bietet die Genossenschaft Coop das Insektenessen als Erster an. Nach gründlichem Abwägen und Tests sei man überzeugt, dass die Produkte gut ankommen, sagt Coop-Sprecher Ramon Gander. "Wir haben festgestellt, dass wirklich viele Kunden an Neuheiten interessiert sind, auch an bizarren oder außergewöhnlichen Neuheiten. Man kann auch sagen, dass sie gut schmecken. Wenn es also nur der Gag wäre, würde das nicht funktionieren. Die Produkte sind auch kulinarisch sehr interessant und werden sich gut verkaufen."