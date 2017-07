BSI-Einschätzung Deutsche Firmen leiden weiter unter Cyberangriff

Der letzte große Cyberangriff setzt der deutschen Wirtschaft stärker zu als bisher angenommen. Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mitteilte, stehen in einigen Unternehmen die Produktion oder andere Prozesse seit über einer Woche still. Die Schäden gehen in die Millionen.