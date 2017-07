Der anhaltende Dauerregen hat im Norden Thüringens zu ersten Überschwemmungen geführt. Wie MDR-Reporter berichten, ist vor allem die Kyffhäuserregion betroffen. Vielerorts seien Keller vollgelaufen, darunter in Ringleben bei Artern. In Bad Frankenhausen gebe es Schäden an einem Kindergarten. Auch im Eichsfeld mussten Feuerwehren in mehreren Orten wegen Überflutungen ausrücken.

Ruhige Lage in Sachsen

Nach Angaben der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie sind die Wasserstände an den Flüssen im Freistaat trotz des Dauerregens bislang nicht dramatisch gestiegen. Warnungen vor Hochwasser gebe es deshalb zunächst nicht.



Ähnlich sieht es in Sachsen aus. Laut Umweltministerium in Dresden führten einige Flüsse wie etwa die Nebengewässer der Oberen Elbe am Dienstagmorgen zwar mehr Wasser als üblich. Eine akute Bedrohung blieb bislang aber aus.

Keine Gefahr an größeren Flüssen

Dagegen sind in Sachsen-Anhalt die Pegel einer Flüsse bereits stark gestiegen. Wie die Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg mitteilte, überschritt die Holtemme am Pegel Steinerne Renne im Harz bereits die höchste Stufe 4. Flächen entlang des Gewässers seien bereits überflutet.



Wie ein Feuerwehrsprecher dem MDR sagte, sind im Harz auch mehrere Bäche über die Ufer getreten, beispielsweise in Veckenstedt und Ilsenburg. An größeren Flüssen wie Elbe und Saale herrscht laut Vorhersagezentrale vorerst keine Hochwassergefahr.

Unwetterwarnung gilt bis Mittwochabend

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst soll der Dauerregen bis Mittwochabend anhalten. Es gilt eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen für weite Teile Sachsen-Anhalts sowie den Nordwesten Thüringens. Den Angaben zufolge besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen.