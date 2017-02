Umherwirbelnde Federn und Daunen - beinahe wie im Märchen von Frau Holle. So wirbt die Firma Eskildsen im Video auf ihrer Webseite für Bettdecken.

Grimmaer Zuchtbetrieb setzt auf Transparenz

Die Gänsefarm bei Grimma gehört zu den größten Zuchtbetrieben in Deutschland. Von rund 20.000 Gänsen fallen auch jede Menge Daunen und Federn an. Geschäftsführer Lorenz Eskildsen sagt: "Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir weder an Großhändler verkaufen, noch an Wiederverkäufer. Wir beliefern auch keine Handelsketten. Diese Vision verfolgen wir, bei uns können die Verbraucher kaufen."

Denn die Handelsketten sind intransparent. Hersteller von Daunendecken stehen seit Jahren in der Kritik. Der größte Teil der Waren stamme aus Lebendrupf, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund. "Die Federn werden rausgerissen. Das bedeutet erheblichen Stress und Schmerzen für die Tiere. Dabei kommt es auch zu blutigen Verletzungen. Oftmals brechen dabei sogar Flügel oder Beine."

Import lebend gerupfter Federn noch erlaubt

In Deutschland und Europa ist Lebendrupf zwar verboten, aber es gibt zwei Probleme. Zum einen ist der Import von Daunen aus Lebendrupf erlaubt. Zum anderen können Tiere während der sogenannten Mauser gerauft werden. Alle paar Wochen erneuern Gänse ihr Federkleid, dann dürfen sie ausgekämmt werden, auch in Deutschland. Aber ob ein Tier wirklich in der Mauser ist, kann nur schwer kontrolliert werden. Tierschutzverbände fordern also auch bei dieser Praxis ein Verbot.

Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund fordert Verbraucher auf, aktiv nachzufragen, woher die Rohstoffe wirklich kommen. "Es ist so, dass die Hersteller sich nicht wirklich bewegen. Sie sagen einfach Daunen seien letztendlich ein Abfallprodukt der Schlachthöfe. Die Gänse werden für die Mast gezüchtet, also für die Fleischproduktion. Da sehen sich die Hersteller von Bettwaren nicht so in der Verantwortung."

Hoffen auf weltweite Selbstverpflichtung

Firmenchef Lorenz Esklidsen hat auf die Praxis reagiert und etabliert das Gegenprogramm. Bei Grimma hat er eine gläserne Betten-Manufaktur eingerichtet. Für eine Bettdecke braucht man die Daunen von 20 bis 30 Tieren. "Das ist für uns mittlerweile ein Herzstück. Denn was macht so eine Gänsefarm aus? Es geht um die Facetten, um diese Vielfalt." Der Unternehmer Eskildsen hofft auf einen weltweiten Verzicht von Lebendrupf. Das wird wohl vorerst ein Wunsch bleiben. Denn ein weltweit einheitliches Tierschutzrecht gibt es nicht. Aber Deutschland ist auf die Importe von Daunen angewiesen.

Nach Schätzungen des Verbandes der Deutschen Daunen- und Federnindustrie werden um die 10.000 Tonnen Federn jährlich importiert. Rund 70 Prozent aus Asien. Ein Lichtblick sei die Jacken- und Outdoor-Industrie, meint der deutsche Tierschutzbund. Hier gibt es inzwischen Siegel, die mit Kontrollen der gesamten Handelskette werben.