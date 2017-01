Museumseröffnung: "Die Welt der DDR" präsentiert sich in Dresden

Das neu gestaltete DDR-Museum "Welt der DDR" hat nach seinem Umzug aus Radebeul am Sonntag (29.01.2017) in Dresden die Türen für Besucher geöffnet. In einem Hochhaus am Albertplatz sind auf 1.500 Quadratmetern rund 60.000 Exponate ausgestellt, darunter auch zahlreiche Fahrzeuge aus DDR-Zeiten. Bildrechte: MDR/David Kopp