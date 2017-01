Was sich in Sachsen ab Schuljahr 2017/18 ändern soll: Die Schüler sind nur noch verpflichtet, drei Kurse aus den Naturwissenschaften und eine Fremdsprache zu belegen oder sich für zwei Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen zu entscheiden. Bislang waren drei Naturwissenschaften und zwei Fremdsprachen Pflicht. Zudem werden nur noch 40 Halb- oder Jahreszensuren ins Abschluss-Zeugnis einfließen. Bisher waren es 52.

Nicht nur die Prüfung zählte, auch alle Vornoten. Bildrechte: Colourbox.de

Noch lauter waren die Klagen in Sachsen-Anhalt. Hier hatte das Abitur den Ruf, das schwerste in ganz Deutschland zu sein. Abiturienten mussten bisher sechs Leistungskurse belegen, zudem wurden alle 44 Zeugnisnoten der 11. und 12. Klasse in die Abi-Note einbezogen, während Schüler in Hamburg, Bremen, Berlin und Hessen ein Viertel der schlechten Noten ausklammern können.



Die Aktion "faires Abitur" in Sachsen-Anhalt machte darauf aufmerksam, dass es Schüler aus diesem Land bei der Studienbewerbung ungleich schwerer hätten. Der Initiator Winfried Borchart sagte, da zähle doch nur die Abiturnote. Die Landesregierung reagierte und senkte schon für das laufende Schuljahr die Abiturbedingungen. In den kommenden Jahren soll es eine umfassende Oberstufenreform geben.