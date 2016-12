Debbie Reynolds stammte aus einfachen Verhältnissen. 1932 wurde sie als Tochter eines Zimmermanns in El Paso im US-Bundesstaat Texas geboren. Durch den Sieg bei einem Schönheitswettbewerb wurde Hollywood auf sie aufmerksam. Nach einigen kleineren Rollen gelang ihr schließlich mit dem Filmmusical "Singin' in the Rain" der Durchbruch. Dort spielte und tanzte sie an der Seite von Gene Kelly.



Noch Jahrzehnte später erklärte sie, sie könne sich noch genau an den Schmerz der dreimonatigen Tanzproben erinnern, der ihre Füße bluten ließ. In ihrer Autobiografie "Debbie" schrieb sie im Jahr 1988, "Singin' in the Rain" und die Entbindungen seien das härteste gewesen, was sie je in ihrem Leben getan habe.