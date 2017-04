Die Zahl der an Depression erkrankten Menschen steigt auch in Mitteldeutschland. 2015 wurden dem Statistischen Bundesamt zufolge in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen rund 38.800 Menschen wegen Depressionen und bipolarer Störungen stationär behandelt. 2005 waren es noch gut 31.500 Betroffene gewesen.

Thüringen mit stärkstem Anstieg

Am stärksten stieg die Zahl der Behandelten der MDR-Recherche zufolge in Thüringen. Dort gab es 2015 gut 32 Prozent mehr Betroffene als 2005. Damit lag aber auch der Freistaat noch unter dem deutschlandweiten Durchschnitt (knapp 36 Prozent mehr Behandelte seit 2005).

Insgesamt stieg die Zahl der Depressionsfälle in den Kliniken Mitteldeutschlands nicht so stark an wie anderswo in der Republik.

Am wenigsten Diagnosen in Dessau-Roßlau

Einer Untersuchung der Bertelsmannstiftung von 2015 zufolge werden Depressionen häufiger im Süden Deutschlands und in den Städten Berlin und Hamburg diagnostiziert. Dagegen ist die Zahl der Diagnosen in Sachsen-Anhalt am niedrigsten. Die wenigsten Depressionen werden demnach deutschlandweit in Dessau-Roßlau festgestellt.

Als einen Grund für die regionalen Unterschiede nennen die Autoren der Studie die Dichte an Hausärzten, Psychotherapeuten und Fachärzten. Das erkläre jedoch nur einen Teil der in Sachsen-Anhalt niedrigen Zahl.

So ist der Studie zufolge zwar auffällig, dass in Kreisen mit mehr Medizinern häufiger Depressionsdiagnosen gestellt werden. Ob die Diagnostik in diesen Regionen qualitativ besser oder nur quantitativ erhöht ist, sei unklar. Zudem gibt es den Autoren zufolge andere Faktoren als die Ärzte-Dichte, die noch nicht erforscht sind.

Frauen stärker betroffen

Bildrechte: Colourbox.de Frauen sind häufiger von der Krankheit betroffen. Deutschlandweit waren 2015 knapp 62 Prozent der Behandelten im Krankenhaus Frauen. In Mitteldeutschland lag der Frauenanteil in Thüringen mit mehr als 65 Prozent am höchsten.



Der Stiftung Depressionshilfe zufolge liegt das Risiko für erwachsene Frauen, im Laufe ihres Lebens an einer Depression zu erkranken, bei etwa 22 Prozent. Für Männer beträgt es rund zehn Prozentpunkte weniger.

Mehr Erkrankte in Städten

Zahlen der Europäischen Union (EU) zufolge sind Städter häufiger von Depressionen betroffen als Menschen auf dem Land. Bei einer Umfrage im Jahr 2014 gaben fast acht Prozent der Menschen in den Städten der EU an, an Depressionen zu leiden. Auf dem Land waren es sechs Prozent.

Männer nehmen sich häufiger das Leben

Nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe leiden 90 Prozent der Menschen, die sich das Leben nehmen, an einer psychiatrischen Erkrankung. Depressionen machen dabei mehr als die Hälfte aus und sind so die Hauptursache von Suiziden.