Zu diesem Beschluss hatte die Politiker vor allem die Furcht vor den Linken getrieben. Ein Teil der breiten Studentenbewegung, die an den Universitäten gegen die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft mobil gemacht hatte, vertrat in den frühen Siebziger Jahren zunehmend radikale Positionen. Dazu hatte Rudi Dutschke, einer der Vordenker der Studentenbewegung, den "Langen Marsch durch die Institutionen" angekündigt. So sollten die Achtundsechziger unerkannt in einflussreiche Beamtenpositionen gelangen.