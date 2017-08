Zehn Tage nach dem Anschlag in Barcelona ist eine Deutsche ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie die Gesundheitsbehörden der spanischen Region Katalonien mitteilten, starb die 51 Jahre alte Frau am Sonntagmorgen in einem Krankenhaus in Barcelona. Sie hatte seit dem Anschlag auf der Flaniermeile Las Ramblas auf der Intensivstation des "Hospital del Mar" gelegen. Mit dem Tod der Deutschen stieg die Zahl der Todesopfer bei den Anschlägen in Barcelona und dem Badeort Cambrils auf 16. Insgesamt waren dort zudem mehr als 120 Menschen verletzt worden. Den spanischen Behörden zufolge werden 24 Menschen noch in Krankenhäusern behandelt. Bei fünf von ihnen sei der Zustand kritisch.

Am 17. August war in Barcelona ein Mann mit einem Lieferwagen auf dem Boulevard Las Ramplas gezielt in die Menschenmenge gefahren. Nur wenige Stunden später lenkte eine Gruppe mutmaßlicher Terroristen ihr Auto im Küstenort Cambrils in Passanten.



In Cambrils wurden fünf Angreifer erschossen. Der Fahrer von Barcelona wurden nach mehreren Tagen auf der Flucht gestellt und getötet. Alle sollen Teil einer Terrorzelle gewesen sein.



Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe eigentlich wesentlich größere Anschläge mit Bomben auf Wahrzeichen in Barcelona geplant hatte. Nach einer Explosion in ihrer mutmaßlichen Bombenwerkstatt sollen sie ihre Pläne aber geändert haben. Zu den Taten von Barcelona und Cambrils bekannte sich die Terrormiliz IS.