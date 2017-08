Der so genannte Murgang ereignete sich am Mittwoch. Am 3.369 Meter hohen Piz Cengalo lösten sich riesige Mengen Gestein und stürzten ins Tal. Schätzungen zufolge rutschten bis zu vier Millionen Kubikmeter Gesteinsbrocken und Schlamm. Das ist mehr, als die Außenalster in Hamburg Volumen hat.