Von wegen: Das Internet läutet das Ende für das Fernsehen, das Radio und die Tageszeitungen ein. Eine aktuelle Studie über Nachrichtennutzung im Internet hat etwas anderes herausgefunden. Insgesamt 2.000 Onliner über 18 Jahre sind dafür befragt worden. Der Medienforscher Sascha Hölig vom Hans-Bredow-Institut der Universität Hamburg erklärt: "Wir sehen, dass gerade das Vertrauen in die traditionellen Medien, im Sinne von Printmedien oder auch dem Rundfunk wie Fernsehen und Radio und insbesondere den öffentlich-rechtlichen Medien, deutlich größer ist als in die sogenannten alternativen Quellen, die immer herangezogen werden."

Erstaunlich daran: Die am weitesten verbreitete Nachrichtenquelle für Internetnutzer in Deutschland ist das Fernsehen. 77 Prozent der Onliner über 18 Jahren sehen mindestens einmal pro Woche Nachrichten im linearen Fernsehen, das heißt also eins zu eins und nicht zeitversetzt. Für mehr als die Hälfte ist das Fernsehen nach wie vor die wichtigste Nachrichtenquelle. Dagegen räumen nur sieben Prozent diese Bedeutung den sozialen Medien ein. Schon vergangenes Jahr war man zu solchen Ergebnissen gekommen.