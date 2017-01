Istanbul-Anschlag Zwei Todesopfer kommen aus Deutschland

Zwei der Todesopfer des Anschlags in Istanbul stammen aus Deutschland. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, "wir gehen davon aus, dass zwei der Todesopfer aus Deutschland kamen". Einer habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Bei dem anderen gehe die Behörde derzeit davon aus, dass er nur türkischer Staatsbürger sei. Zuvor hatte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mitgeteilt, dass es ein deutsches Todesopfer gebe. Es handle sich um einen 26-Jährigen aus dem Kreis Landsberg am Lech. Ein Sprecher der Stadt Landsberg sagte der Nachrichtenagentur AFP, bei dem Anschlag seien ein 28-Jähriger aus Landsberg und einen etwa drei Jahre jüngeren Mann aus dem nahen Kaufering getötet worden.

In der Silvesternacht hatte nach offiziellen Angaben ein Mann in einem beliebten Nachtclub am Bosporus wahllos das Feuer auf die Feiernden eröffnet. 39 Menschen starben, darunter mindestens 26 Ausländer. 69 Menschen wurden verletzt, auch unter ihnen befinden sich mehrere Ausländer. Drei der Verletzten sind dem Auswärtigen Amt zufolge Deutsche, sie seien außer Lebensgefahr.

Medien: Acht Verdächtige festgenommen

Der Täter konnte fliehen. Er soll Augenzeugen zufolge "Allahu akbar" (Allah ist groß) gerufen haben. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihm. Inzwischen wurden Medienberichten zufolge im Zusammenhang mit dem Überfall acht Verdächtige festgenommen.

IS bekennt sich zum Anschlag