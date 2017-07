Der Wanderlied-Klassiker stammt – wie soll es anders sein – aus Thüringen. Und ab heute wird das Lied wohl wieder vielstimmig im Thüringer Wald erschallen. Denn wer hierher zum diesjährigen Deutschen Wandertag anreist, ist im Zweifelsfall ein begeisterter Sänger, meint zumindest Ulrich Böckel vom Rennsteigverein:

Man hört Gesänge aus ganz Deutschland. Wanderlieder, die wir so nicht kannten und in jedem Dialekt. Ulrich Böckel | Rennsteigverein

Manchmal verstehe man gar nicht alles, was die da so von sich geben würden – das sei schon eine spannende Sache, sagt Ulrich Böckel und erinnert sich: "Wir haben im Harz zu dem Wandertag da, sehr lange an einem Tisch gesessen, da saßen sieben Bundesländer und das ist ein sehr langer Abend geworden."

Wandertag wurde seit vier Jahren vorbereitet

Gemeinsam wollen von heute bis Montag rund 30.000 Wanderer den Thüringer Wald erkunden, auf 292 geführten Touren. Ein Riesenevent, das die Stadt Eisenach und umliegende Wandervereine seit vier Jahren organisiert haben. Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf freut sich, endlich in die Wanderschuhe zu schlüpfen: "Alle die Wandern erfahren etwas über die Region, erfahren etwas über den Wald, erfahren Besonderes über Flora und Fauna und alle das, was an schönen Geschichten noch über Teufelskanzlei, Elfengrotte und Drachenschlucht zu erzählen ist."

An diesen Hotspots sind die Touren schon offiziell ausgebucht, wer aber einfach trotzdem zum Startzeitpunkt erscheint, wird nicht weggeschickt. Eine Übersicht aller Wander-Touren gibt es im Internet. Zudem bietet der Wandertag am Sonntag einen großen Festumzug mit 6.000 Beteiligten.

Eisennach hat viel für Terrorsicherheit investiert

In Eisenach seien sie ja Profis bei der Durchführung von Großveranstaltungen. Alleine mit dem Sommergewinn und dem Umzug, der jährlich stattfindee, entwickele sich eine ganz große Routine, sagt Katja Wolf. "Aber wir mussten in den letzten Monaten feststellen, dass wir im Bereich des Sicherheitskonzeptes trotzdem noch mal eine Schippe oben drauf legen mussten."

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Bildrechte: dpa Das finanziell klamme Eisenach hat zum Reformationsjubiläum viel investiert, um den Luther-Wandertag samt Festumzug terrorsicher zu feiern. Fluchtwege wurden konzipiert und ein Leitsystem aus Polizeigittern durchzieht die Stadt.



Das alles lohnt sich, meint Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Er sieht den 117. Deutschen Wandertag als Konjunktur-Motor: Es sei das weltweit größte Wanderfest mit jährlich 20.000 bis 50.000 Gäste und bis zu 50.000 Übernachtungen.

Wir können optimistisch mit bis zu drei Millionen Euro Einnahmen in der Region rechnen. Wolfgang Tiefensee (SPD) | Thüringens Wirtschaftsminister

Betten in Eisenach sind ausgebucht

Ein Anruf bei der Tourist-Information bestätigt diese Einschätzung – ein Bett in Eisenach ist nicht mehr zu bekommen. Wer spontan anreist muss ins Umland ausweichen. Aber auch da ist Thüringen gut auf Wanderer eingestellt, sagt der Wirtschaftsminister, der gleichzeitig auch Tourismusminister ist: Man spräche hier mit dem Wandern ein Kernpublikum im Binnentourismus an. Mit 710 Millionen Euro entfielen etwa 23 Prozent des touristischen Umsatzes in Thüringen auf den Wandertourismus – jeder vierte Euro Umsatz.

Deshalb hat das Land in den letzten Jahren viele Fördergelder für neue Wanderwege, Bänke am Wegesrand oder Schutzhütten ausgegeben – über zehn Millionen Euro.