Die Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern ist bundesweit mit am ältesten. Das geht aus einer Studie des Instituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor. Demnach hält Dessau in Sachsen-Anhalt den Rekord mit einem Durchschnittsalter von 49,5 Jahren - dicht gefolgt vom Altenburger Land, Mansfeld-Südharz und Suhl. Knapp 30 Prozent der dortigen Einwohner sind älter als 64 Jahre.

Besonders jung dagegen sind besonders Städte in Bayern, Baden-Württemberg und im Nordwesten. Die bundesweit jüngste Bevölkerung hat Freiburg im Breisgau mit einem Schnitt von 39,8 Jahren, in Heidelberg sind es 39,9 Jahre.

Ausnahmen gibt es aber auch in den jeweiligen Regionen: in der Kurstadt Baden-Baden im Süden hat mehr als ein Viertel der Einwohner bereits das Rentenalter erreicht. Im Osten sind Berlin, Leipzig und Dresden dafür überdurchschnittlich jung. Während in anderen ostdeutschen Städten und vom Land gerade junge Menschen vielfach wegziehen, ziehen die großen Universitätsstädte auch Studenten aus dem Westen an.