Diebstähle auf Friedhöfen Tatort Grabstätte

Peter Kaiser betreibt ein Grabpflege-Geschäft beim Südfriedhof in Leipzig. Er bestätigt: Diebstähle gibt es immer wieder. Die Diebe würden am häufigsten Blumen und kleineren Grabschmuck erbeuten. Das Diebesgut verbleibe oft auf dem gleichen Friedhof, sagt Kaiser: "Also zum einen sind das Leute, das haben wir selbst schon erlebt, die kein Geld haben, sich Blumen zu kaufen. Die klauen sich welche für ihre eigenen Grabstellen. Und zum anderen sicherlich auch irgendwelche jungen Leute, die die es mit nach Hause nehmen oder für einen Geburtstag oder so einen Anlass. Das hat es sicherlich auch gegeben."