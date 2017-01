Zahlreiche moderne Dieselautos pusten mehr giftige Stickoxide in die Luft als Laster und Busse. Nach einer Untersuchung des Forschungsverbundes ICCT fällt der Wert bei Wagen der neuen Euro-6-Schadstoffklasse im realen Betrieb doppelt so hoch aus wie bei Lkws und Bussen. Werde der Schadstoffausstoß am Spritverbrauch gemessen, seien die Autowerte sogar zehnmal so hoch.