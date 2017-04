Auch digitale Trauer kann helfen, mit einem Verlust zurechtzukommen, sagen Experten. Bildrechte: Colourbox/MDR JUMP

Im Leipziger Bestattungsunternehmen von Hoensch ist die Digitalisierung schon angekommen. Die Geschäftsfrau bietet zum Beispiel QR-Codes für Grabsteine oder bei Friedwald-Bestattungen die Zusendung von GPS-Koordinaten des Grabes an. Man habe sogar bereits einmal eine Trauerfeier mitgeschnitten: "Wir haben vorher den Redner gefragt, dann haben wir das gefilmt und einen Link zum Video hinter den QR-Code gelegt. So konnten wir es auf die Danksagungskarten drucken. Da haben sich alle riesig gefreut. Das ist schon eine tolle Sache, was die Technik uns ermöglicht", erzählt Hoensch. Bisher sei das Interesse an solchen Angeboten in der Region aber gering. Das liege vielleicht daran, dass viele Hinterbliebene noch aus einer anderen Generation seien, meint Hoensch.



Dabei könnte das Internet ihnen durchaus über eine schwere Zeit helfen, sagt Trauerforscherin Anette Kersting. Immerhin gehörten zu einem Trauerprozess ganz unterschiedliche Dinge. "Man erinnert sich noch einmal an die schönen Zeiten, vielleicht auch an die weniger schönen Zeiten. Denn darum geht ja auch: Der Verstorbene ist verstorben, aber die Beziehung zum Verstorbenen bleibt. Und das ist etwas, das sich auch in Trauerseiten oder auf den Friedhöfen im Internet ausdrückt", sagt Kersting.