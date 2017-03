"Er konnte saufen wie ein Loch und fiel am Ende selbst in eines", so schreibt Dominik Schottner über seinen Vater. Aus dem Loch fand der Vater nie wieder heraus. Er starb vor drei Jahren, im Alter von nicht einmal 63, weil er regelmäßig und viel zu viel getrunken hatte. Einer von geschätzten 200 Alkoholtoten jeden Tag in Deutschland. Was der Alkohol vorher in den Familien anrichtet, kann eine solche Zahl nicht ausdrücken.