Ben Richter wehrt einen Angriff ab. Mit Konzentration und flinken Fingern - am PC. "Jeder hat seine maximale Armee," erklärt er. "Und jetzt kommt es nur darauf an, wer seine Einheiten besser kontrollieren kann." Starcraft II heißt Bens Lieblingsspiel. Kein Ballerspiel, eher eines, bei dem Geschicklichkeit und Vorausdenken zählen. "Es gibt ganz viele Strategien, die man machen kann. Es gibt so eine große Varianz in dem Spiel, sodass wirklich jedes Spiel einzigartig ist. Und vor allem das taktische Denken: Das perfekte Spiel zu suchen", schwärmt Ben.

Gemeinsames Zocken im eSport-Verein

Ben Richter spielt in seinem Wohnheim-Zimmer Starcraft II. Bildrechte: MDR/Johannes Schiller Maximal zehn Quadratmeter misst sein Wohnheim-Zimmer, an den Wänden hängen Spiele-Poster. Der 20-Jährige trägt stolz das Trikot seines Vereins Leipzig eSports – ein Club für Computerspieler. Heute steht Training auf dem Programm. Wobei Spielertreff besser passt, meint Ben. Denn jeder Spieler kämpft für sich gegen andere Spieler aus dem Internet.



Die Spieler von Leipzig eSports tauschen eher Erfahrungen aus – per Internet-Messenger: "Natürlich kann man dann immer jemanden fragen, der mehr Ahnung hat. Nach dem Motto: Kannst Du mir mal kurz helfen. Können wir mal darüber reden, können wir mal das Spiel von vergangener Woche angucken? Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht hab. Kannst Du mir da helfen?", erklärt Ben. Dann muss er sich wieder aufs Spiel konzentrieren, der Gegner ist stark. "Sieht aber nicht so gut aus, weil ich meine teuren Einheiten verloren habe und jetzt erst wieder nachbauen muss."

Profis mit Belastungen wie Leistungssportler

Eine Stunde pro Tag taucht der Wirtschaftsinformatikstudent ein in die Welt von Starcraft. Bei Profi-Spielern ist es ein Vielfaches der Zeit. "Ich bin kein professioneller Spieler, ich muss das so gesehen nicht spielen, das ist nicht mein Beruf. Aber ich kann auch nicht acht Stunden vorm PC sitzen, ich muss noch studieren, muss andere Sachen machen", erklärt BEn.

Manchmal geht er raus - Fußball spielen. Als Ausgleich zu Starcraft. Aber egal ob auf der Wiese oder am PC: Beides ist für ihn Sport. Und das sieht auch Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln so. Er hat bei Gamern unter anderem gemessen, wie viel Stresshormone sie im Blut haben: "Die Stressbelastungen sind fast wie beim Autorennen. Die Herzfrequenzbelastung bei 160 bis 180 – natürlich in der Spitze – entsprechen einem sehr, sehr schnellen Lauf."

Fans hoffen auf Ausbau der DreamHack

Das Spiel geht zu Ende. Es sieht nicht gut aus für Ben. Er bedauert sehr, dass sein Spiel, Starcraft, bei der Leipziger DreamHack in diesem Jahr nicht dabei ist. Hingehen wird er trotzdem. "Ich persönlich und auch alle anderen aus dem Verein haben sich sehr gefreut, als wir gehört haben, dass die DreamHack nach Leipzig kommt, letztes Jahr schon. Ich freue mich natürlich, dass sie da ist und hoffe, dass sie noch ein bisschen ausgebaut wird." Ausbauen wollen sie auch ihren eSport-Verein. Bald soll es regelmäßige Spielertreffs geben. Im echten Leben, nicht nur virtuell.

Dann fällt die Entscheidung – Ben hat verloren. "Ich bin nicht so glücklich wie wenn ich gewonnen hätte. Aber das gehört dazu. Nächstes Spiel, nächste Chance. Nächster Gewinn." Dem Sieger schickt er per Chat ein GG. Das steht für Good Game – gutes Spiel.