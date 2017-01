Tourismus Wird der Fernsehturm in Dresden wiederbelebt?

Peter Heinze ist am Aufbau des Funkturms in Dresden beteiligt gewesen. Angst, dass der Turm in absehbarer Zeit abgerissen wird, muss er nicht haben.

Gaststätte ist abgebaut

Über eine Tochterfirma betreibt die Deutsche Telekom den Funkturm in Dresden. Gregor von Wagner, Pressesprecher der Deutschen Telekom: "Unser Unternehmen unterhält dort Flächen, die wir an Rundfunkanstalten, öffentlich rechtliche und private, vermieten. Von dort können sie ihre Programme über die Antenne versenden."

Bis 1991 gab es im Dresdner Fernsehturm ein Restaurant. Seitens der Telekom ist dessen Wiederbelebung allerdings nicht vorgesehen. "Unsererseits gibt es keine Überlegungen, weil wir kein Restaurantbetreiber sind. Wir als Deutsche Telekom sind Betreiber von Telekommunikationseinrichtungen. Deswegen werden wir oben keine Bar und auch kein Restaurant dort betreiben. Im übrigen ist die Gastronomie dort komplett abgebaut.

Fernsehturmverein hat viel vor

Für eine touristische Nutzung der Nadel, wie der Fernsehturm im Volksmund heißt, kämpft der Fernsehturmverein Dresden seit Jahren. Hier wird alles zu dem Bauwerk gesammelt. Vereinsvorsitzender Eberhard Mittag über hochfliegende Pläne für die Zukunft: "Vielleicht als Wunschvorstellung soll mal ein modernes X-Max Kino entstehen, mit 4K-Blick vom Weltraum auf Dresden, auf das Televersum, eine direkte Kopplung zur ISS, eine Seilbahn ins Oberland zur verkehrstechnischen Erschließung, damit man dieses urbane Umfeld nicht weiter gefährdet."

Machbarkeit wird geprüft

Das Land Sachsen, die Stadt Dresden und die Deutsche Telekom finanzieren eine Machbarkeitsstudie, die überprüft, ob diese Vision umsetzbar ist. Es gehe vor allem darum, ein realistisches Preisschild an das Vorhaben zu hängen, so Kai Schulz, Pressesprecher der Stadt Dresden: "Es ist so, dass wir in dieser Studie untersuchen wollen, welche Kosten anfallen würden. Was kostet die Infrastruktur, was sind Kosten, die den Turm betreffen. Damit man abwägen kann, ob es überhaupt realistisch ist. Und es muss eine politische Diskussion darüber geführt werden, ob das überhaupt erwünscht ist."

Handicap bleibt die Entfernung

Allein um ein Restaurant kostendeckend betreiben zu können, müssten 300.000 bis 400.000 Besucher im Jahr kommen. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm lockt jährlich 1,5 Millionen an. Im Gegensatz zum Dresdner Turm steht der Berliner jedoch mitten im Zentrum. In Dresden muss man erst einmal in den Bus steigen. Im März soll die Machbarkeitsstudie vorgelegt werden. Dann wird sich zeigen, ob eine touristische Nutzung des Fernsehturms in Dresden wirklich eine Chance besitzt.