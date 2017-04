Nach Anschlag auf BVB-Bus Drittes Bekennerschreiben aufgetaucht

Zum Anschlag auf einen Mannschaftsbus des Fußballclubs Borussia Dortmund (BVB) ist ein weiteres Bekennerschreiben aufgetaucht. Es sei bei der Zeitung "Tagesspiegel" per E-Mail eingegangen, berichtet das Blatt. Derzeit prüfe die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, ob das Schreiben in rechtsextremen Duktus echt sei.

Drohung vor mehr Gewalt

Laut "Tagesspiegel" bezieht sich der Autor der Mail auf Adolf Hitler. Er bezeichne den Anschlag vom Dienstag als eine letzte Warnung und drohe mit einem weiteren Anschlag. Er hetze gegen "Multi Kulti" und kritisierte die Asyl- und Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel.

"Buntes Blut" soll fließen

Zudem gibt es der Zeitung zufolge in der Mail Bezüge zum 22. April, dem Tag, an dem der AfD-Bundesparteitag in Köln beginnt. An dem Tag werde "buntes Blut fließen", werde gedroht. Der "Trupp Köln" stehe bereit. Diese Formulierung könnte sich der Zeitung auf Gegendemonstrationen zum AfD-Treffen beziehen, die oft mit der gängigen Parole gegen Rechts "bunt statt braun" einhergehen.

Gewaltankündigung könnte Militante aufstacheln

Sicherheitskreise nehmen das Schreiben der Zeitung zufolge ernst. Es könne mit dem Anschlag zu tun haben, aber auch von einem Trittbrettfahrer stammen. Auch wenn es von einem Trittbrettfahrer stamme, könne die Mail gefährlich sein, weil der Gewaltaufruf gegen Demonstranten rechte und linke Extremisten dazu anstacheln könnte, ebenfalls militant aktiv zu werden.

Zweifel an islamistischen und linksextremen Bekennerschreiben

Mit diesem Bekenntnis steigt die Zahl der Bekennerschreiben nach dem Anschlag auf den BVB-Bus auf insgesamt drei. Zuvor waren bereits vorgeblich islamistische und linksextreme Bekenntnisse aufgetaucht.



Die Staatsanwaltschaft zweifelt an der Echtheit sowohl der drei wortgleichen angeblichen islamistischen Bekenntnisse, die in Tatortnähe gefunden wurden. Noch größere Zweifel gibt es Berichten zufolge am angeblich linksextremen Bekennerschreiben, das auf der linken Internetplattform Indymedia veröffentlicht wurde. Auf dieser Plattform kann jeder anonym posten. Die Ermittler schließen auch Fußballkriminalität und allgemeine Kriminalität bei der Tätersuche nicht aus.

Bei dem Anschlag am Dienstagabend wurden der BVB-Spieler Marc Barta und ein Polizist verletzt. Bislang ist unklar, wer dafür verantwortlich ist. Zwar wurde nach dem Anschlag ein Iraker festgenommen. Inzwischen befindet sich dieser in Untersuchungshaft, jedoch nicht wegen des Anschlags, sondern weil er unter dem Verdacht steht, der Terrororganisation "Islamischer Staat" anzugehören.