DRK-Suchdienst Seit 70 Jahren viel zu tun

Günter Peleiski ist zwei Jahre alt, als er im Januar 1945 verloren geht. In den Kriegswirren im damaligen Memelland, heute Litauen, kommt er in einen Kindertransport, der den kleinen Jungen ins Erzgebirge bringt. Günter Peleiski kennt weder die Namen seiner Eltern, noch sein eigenes Geburtsdatum. Seinen Nachnamen schreiben die Behörden falsch. Damit ist der Junge unauffindbar. Er wächst bei Pflegeeltern auf, kennt sein ganzes Leben lang keine Angehörigen. Heute ist er 74.

Menschen wie Günter Peleiski will der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes helfen. Im vergangenen Jahr – also 71 Jahre nach Kriegsende – haben sich immer noch fast 9.000 Menschen an das DRK gewandt, weil sie durch Flucht und Vertreibung im Zweiten Weltkrieg und danach Angehörige verloren haben. Auch in diesem Jahr sind es bisher ähnlich viele Suchanfragen, sagt DRK-Präsident Rudolf Seiters.