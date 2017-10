Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne ist ein 19-jähriger Syrer in Schwerin festgenommen worden. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ist er "dringend tatverdächtig", eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Spezialkräfte der Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes durchsuchen die Wohnungen des Beschuldigten und weiterer bislang nicht tatverdächtiger Personen. Zudem habe es in Hamburg einen Einsatz des Bundeskriminalamtes in Verbindung mit der Festnahme in Schwerin gegeben, bestätigte ein Polizeisprecher.