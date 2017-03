Weltweites "Licht aus" zur "Earth Hour"

Für den Klimaschutz haben am Samstag (25.03.2017) weltweit Millionen Menschen das Licht ausgeschaltet. An der Aktion "Earth Hour" waren wie immer auch berühmte Wahrzeichen in den großen Metropolen der Welt beteiligt. So ging pünktlich um 20:30 Uhr auch die Beleuchtung am Brandenburger Tor in Berlin für fünf Minuten aus. Bildrechte: dpa