Einen offenen Sonntag für Hochzeiten wird es in Mitteldeutschland wohl nicht geben. Da machen die Standesämter an diesem 1. Oktober keine Ausnahme. Das ergab eine Umfrage von MDR AKTUELL in den neun größten Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Nur wenige Anmeldungen in Mitteldeutschland

Auch jenseits dieses Datums: Von einem Ansturm will keines der Standesämter sprechen. In Dresden haben sich 20 homosexuelle Paare zur Eheschließung angemeldet, 34 weitere Paare wollen ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. In Leipzig werden demnächst acht Paare heiraten und 25 sind bereits zur Umwandlung einer Lebenspartnerschaft angemeldet. Damit sind die beiden sächsischen Städte Spitzenreiter in Mitteldeutschland.

In Erfurt gibt es immerhin vier Anmeldungen, in Magdeburg haben zwei homosexuelle Paare einen Hochzeitstermin, in Halle eines. In Weimar und Chemnitz hingegen können Anmeldungen zu Eheschließungen überhaupt erst ab Montag angenommen werden.

Ein Erfolg mit Kratzern

Für Mathias Fangohr vom Schwulen- und Lesbenverband (LSVD) in Sachsen-Anhalt ist es aber unerheblich, wie viele homosexuelle Paare nun eine Ehe eingehen wollen. Ihm ist nur wichtig, dass es die Möglichkeit gibt.

Wenn Diskriminierung stattfindet, ist es egal, ob es eine Diskriminierung gegenüber einer, hundert oder tausend Personen ist. Mathias Fangohr, LSVD Sachsen-Anhalt

Die Standesämter erwarten, dass sich die Zahlen ähnlich entwickeln werden, wie bisher bei den Lebenspartnerschaften. Zusätzliches Personal sei nicht nötig.

Für den LSVD ist das neue Gesetz ein Erfolg, wenngleich es noch offene Baustellen gebe. So könnten intersexuelle Menschen immer noch nicht heiraten, weil sie nicht eindeutig als männlich oder weiblich vermerkt werden können. Und auch bei den Kosten für die Heirat sieht der Schwulen- und Lesbenverband Ungerechtigkeiten, so Fangohr: "Wir fordern von der Landesregierung ganz klar, dass die Umschreibung gebührenfrei sein muss." Es könne nicht sein, dass homosexuelle Paare noch einmal zahlen müssen. "Schließlich haben sie schon bezahlt, als sie die eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen waren."

Homophobe Software