Brexit Museumsleiter Martin Roth verlässt London

Regen, Regen und Schlamm: So erlebte Martin Roth den 23. Juni. Es war der Tag der Abstimmung über den Brexit. Er war zusammen mit dem Veranstalter unterwegs auf dem Glastonbury-Musikfestival. Einen halben Tag habe Roth mit ihm im Schlamm verbracht. "Er sagte so schlimm ist es noch nie gewesen, weil es so viel geregnet hat."