Ein Jahr danach Das Axt-Attentat von Würzburg

Am Abend des 18. Juli 2016 war der Regionalzug RB 58130 von Treuchtlingen nach Würzburg unterwegs, als die Polizei mehrere Notrufe erhielt. Ein Jugendlicher war mit einem Beil und einem Messer auf Mitfahrende losgegangen und verletzte vier offenbar zufällig ausgewählte Reisende schwer. 14 Fahrgäste erlitten einen Schock.

Als der Regionalzug in Heidingsfeld per Notbremse angehalten wurde, floh der junge Mann in den Ort, wo er wiederum eine Frau mit dem Beil am Kopf verletzte. Ein mobiles Spezialkommando der Polizei verfolgte den Mann und erschoss ihn.

Täter war allein aus der Heimat geflüchtet

Der Täter war ein 17-jähriger Jugendlicher, der als unbegleiteter Flüchtling nahe Würzburg bei einer Pflegefamilie gelebt hatte. Den Behörden hatte er gesagt, dass er aus Afghanistan stamme, was später von Experten bezweifelt wurde. Nach seinem Dialekt könnte er auch in Pakistan aufgewachsen sein.

Die Tat galt zunächst nicht als islamistischer Terror. Später veröffentlichte die der Terrormiliz nahestehende Nachrichtenagentur Amaq allerdings ein Bekennervideo, das der Täter nach Erkenntnissen der Ermittler selbst mit Hilfe eines Smartphones aufgenommen hatte. Dort bezeichnete er sich als "Soldat des Islamischen Staates" und kündigte eine Märtyreropposition in Deutschland an. Auch in einem später gefundenen Abschiedsbrief an seinen Vater erklärte er, sich an "Ungläubigen" rächen zu wollen.

Opfer waren zu Besuch in Deutschland

Die im Zug angegriffenen Fahrgäste gehörten alle zu einer chinesischen Familie, die von Rothenburg ob der Tauber auf dem Rückweg nach Würzburg waren. Der damals 62-jährige Familienvater und der 31-jährige Freund der Tochter wurden lebensgefährlich verletzt. Der Jüngere lag längere Zeit im Koma. Mutter und Tochter erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Der noch mitreisende 17-jährige Sohn blieb körperlich unverletzt. Das fünfte Opfer, das außerhalb des Zuges attackiert wurde, war eine damals 51 Jahre alte Frau aus Heidingsfeld.

Die Opfer wurden im Krankenhaus in Würzburg behandelt. Der schwerstverletzte 31-Jährige konnte erst im November nach Hongkong zu seiner Familie zurückkehren. Er litt noch immer an den Folgen der schweren Verletzungen.

Einzeltäter - eine bevorzugte Terrorismus-Methode

Der Anschlag von Würzburg löste in der Bevölkerung allgemein eine große Verunsicherung aus. Es wurde deutlich, dass mit weiteren Anschlägen von Einzeltätern gerechnet werden muss. Nach dem Attentat in der französischen Stadt Nizza, das sich nur wenige Tage zuvor ereignet hatte, und dem von Würzburg warnte Interpol in einer Analyse, dass die europäischen Polizeibehörden künftig von weiteren Anschlägen islamistischer Einzeltäter ausgehen. Es gehe um eine neue Methode, Angst und Terror zu verbreiten. Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte nach dem Angriff in Würzburg: "Wir müssen auch in Deutschland mit Angriffen von Kleinstgruppen oder radikalisierten Einzeltätern rechnen. "

Noch offen ist, inwieweit diese Einzeltäter aus dem Islamistenlager instrumentalisiert oder sogar angeleitet werden. Auch im Fall von Würzburg gab es den Versuch der Terrormiliz "IS", die Tat für sich zu vereinnahmen. Wie viel die Organisationen wirklich wissen, muss aber im Einzelfall geklärt werden.

Integration - Garantien gibt es nicht

Schwer nachzuvollziehen ist auch, dass der jugendliche Täter sich radikalisiert hatte, obwohl er in Deutschland als unbegleiteter Flüchtling viel Zuwendung erfahren hatte. Er lebte in einer Familie, absolvierte gerade ein Praktikum in einer Bäckerei und hatte eine Lehrstelle in Aussicht. Die Pflegemutter bezeichnete ihn als sympathischen, offenen, freundlichen Jungen, der Deutsch gelernt und in einem örtlichen Sportverein mitgespielt hat.

Behördenfehler traten später zutage

Und noch ein Problem wurde mit dem Anschlag von Würzburg deutlich. Nach und nach stellten sich Behördenfehler heraus. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte versäumt, die Identität des Attentäters zu klären.

Der Screenshot eines Internet-Videos zeigt den 17-Jährigen. Bildrechte: dpa Demnach hatte der Jugendliche bereits im Juni 2015 in Ungarn als afghanischer Flüchtling einen Asylantrag gestellt. Er wurde dort registriert und die Fingerabdrücke in die europäische Datei eingepflegt. Nur wenige Tage später soll der Flüchtling nach Deutschland weitergezogen sein. Als er sich dort im Dezember 2015 unter dem Namen Riaz Khan Ahmadzai meldete und erneut einen Asylantrag stellte, wurde zunächst darauf verzichtet, mit dem Jugendlichen ein persönliches Gespräch zu führen, Fotos anzufertigen und Fingerabdrücke zu nehmen. Bei der Registrierung im März 2016 nahmen Beamte Fingerabdrücke, verglichen diese aber nicht mit der europäischen Datenbank. Ein technischer Fehler, hieß dazu später. Riaz erhielt eine Aufenthaltsgenehmigung, im Juli zog er zu einer Pflegefamilie nach Gaukönigshofen.

Politik fordert mehr Überwachung und Polizei

In der Folge des Anschlags forderte Innenminister de Maizière mehr Videoüberwachung und Stellen bei der Polizei. Auch die Propaganda im Internet müsste stärker bekämpft werden können. Darüber hinaus sollten sich die Bürger an die Sicherheitsbehörden wenden, wenn ihnen eine Radikalisierung auffalle. Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte mehr Anstrengungen von der Bahn, um die Sicherheit in Bahnhöfen zu erhöhen.

Mehr Videoüberwachung, mehr Polizei

Tatsächlich verkündete das Bundesinnenministerium im Januar 2017 zusätzlich 7.500 Stellen bei der Bundespolizei und mehr als 1.300 für das Bundeskriminalamt.

Im Januar 2017 beschloss die Bundesregierung auch das sogenannte Videoüberwachungsverbesserungsgesetz, das die Möglichkeiten erweitert, wo überall Videoüberwachung stattfinden darf.

Nur einen Monat nach dem Würzburger Attentat trat das lange kontrovers diskutierte Integrationsgesetz in Kraft, das Bildungskurse für Flüchtlinge zwingend vorschreibt und Kommunen erlaubt, den Wohnort für Flüchtlinge eine gewisse Zeit vorzuschreiben.

BAMF stockt Personal massiv auf