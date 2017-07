Eines gleich vorweg: Es gibt zurzeit niemanden in Leipzig, weder in der Stadtverwaltung, noch in Ex-Bürgerrechtlerkreisen, der sich ernsthaft und konkret Gedanken über ein Freiheits- und Einheitsdenkmal macht.

Gesine Oltmanns gehört einer Gruppe an, die nach dem Willen der Stadt der Denkmalsidee neues Leben einhauchen soll. Auch viele andere in Leipzig bekannte Personen sind in dieser Gruppe, zum Beispiel Tobias Hollitzer vom Museum in der Runden Ecke, Tobias Töpfer vom Schulmuseum und Regina Schild von der Leipziger Stasiunterlagen-Behörde.