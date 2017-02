Jetzt kommt sie also doch, die gigantische „Bürgerwippe“. Oder, wie SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann nach allem Hickhack um das geplante Einheits- und Freiheitsdenkmal in Berlin formuliert:

am 14.02.2017 in Berlin

Das ist ja eine Wippe, eine Waage, die in Bewegung ist. Menschen in Bewegung heißt das Denkmal – nun ist es wieder zurückgekippt.

Zurückgekippt auf den Platz neben dem Berliner Stadtschloss. Dort soll eine gigantische Schale entstehen, die sich hin und her neigt, wenn sich viele Besucher auf einer Seite versammeln. Als Zeichen, dass Gemeinsamkeit Bewegung auslösen kann. Gute Idee, aber zu teuer und zu reparaturanfällig, hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages eingewandt und das Projekt zunächst gestoppt.

Die Kosten drohten von zehn auf 15 Millionen Euro zu explodieren. Dazu kamen alarmierte Umweltschützer – eine seltene Fledermausart ist am gewählten Standort beheimatet. Plus Probleme mit einem Rollstuhlzugang auf die Wippe. Doch viele Abgeordnete konnten diese Verzögerungen nicht nachvollziehen. Denn der Bundestag hatte das Denkmal schon 2007 beschlossen. Zuletzt hat Bundestagspräsident Norbert Lammert in seiner Rede vor der Bundespräsidentenwahl daran erinnert.