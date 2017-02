Die Grippewelle fällt in diesem Winter sehr stark aus. Allein in Sachsen sind seit Beginn der Grippesaison bereits 20 Menschen an der Krankheit gestorben, fünf mehr als in der Saison 2015/2016. Das sächsische Gesundheitsministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Höhepunkt der Grippewelle mittlerweile erreicht ist. Ingsesamt wurden im Freistaat bis Mitte Februar knapp 9.200 Infektionen gemeldet - allein ein Drittel davon in der sechsten Kalenderwoche 2017. Betroffen ist diesmal vor allem die Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen (27 Prozent), gefolgt von den 25- bis 44-Jährigen (18 Prozent). Auch regional gibt es große Unterschiede: Während im Vogtlandkreis 26 Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen wuden, waren es im Landkreis Leipzig 159 pro 100.000 Einwohner.

Auch in Sachsen-Anhalt grassiert die Grippe. Allein in der Uniklinik Halle wurden in der vergangenen Woche etwa 40 Patienten wegen Grippe behandelt, fünf davon lagen auf der Intensivstation. Die Klinik war damit komplett ausgelastet. Insgesamt sind seit Oktober in Sachsen-Anhalt laut Landesamt für Verbraucherschutz in Magdeburg 5.575 Menschen an der Grippe erkrankt, vier Frauen und ein Mann im Alter zwischen 75 und 82 Jahren sind an den Folgen gestorben. In Thüringen häufen sich ebenfalls die Fälle.