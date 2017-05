Viele Ärzte fordern eine Impfpflicht für Kinder vor dem Kita-Besuch. Bildrechte: dpa

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe sagte, es könne niemanden kalt lassen, dass noch immer Menschen an Masern sterben. Deshalb würden jetzt die Regelungen zum Impfschutz verschärft. Erst in dieser Woche war eine dreifache Mutter an den Folgen einer Masern-Erkrankung in Deutschland gestorben, weil ihr Impfschutz nicht vollständig war.