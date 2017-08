Bei einem Erdbeben auf der italienischen Urlaubsinsel Ischia sind zwei Frauen ums Leben gekommen. Nach Angaben des italienischen Zivilschutzes wurde in Casamicciola eine Frau von Trümmern einer Kirche erschlagen. Eine weitere Frau starb, als ihr Haus zusammenbrach. Bislang konnten dem Zivilschutz zufolge mindestens fünf Menschen lebend aus Trümmern geborgen werden, mehrere Menschen werden noch vermisst. Rettungskräften zufolge wurden zwischen 25 und 39 Menschen verletzt.

In Casamicciola versuchten Helfer, zwei verschüttete Kinder aus den Trümmern zu retten. Medienberichten zufolge haben sich die vier und sieben Jahre alten Jungen unter ihrem Bett in Sicherheit gebracht. Sie hätten über Handy Kontakt zu den Helfern. Zuvor war es diesen gelungen, den sieben Monate alten Bruder der beiden in einer mehrstündigen Aktion lebend aus den Trümmern zu bergen.