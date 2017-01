Bei einem Lawinenabgang auf ein Hotel sind nach Erdbeben in Mittelitalien zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. "Es gibt viele Tote", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag laut Berichten der Lokalmedien. Ähnlich äußerte sich eine leitende Rettungskraft gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Medienberichten zufolge hielten sich mindestens 20 Gäste und sieben Mitarbeiter in dem Hotel am Hang des Gran Sasso-Berges in den Abruzzen auf, als die Region am Mittwoch von vier schweren Erdstößen erschüttert wurde.

Hilferuf per SMS

Der Gran Sasso in den Abruzzen ist nicht ungefährlich: Auch 2010 starben dort mehrere Menschen nach einem Lawinenabgang. Bildrechte: dpa Die Rettungskräfte von Zivilschutz, Feuerwehr und Bergrettung waren am späten Mittwochabend in die wegen des vielen Schnees schwer zugängliche Region vorgerückt. Zuvor hatte es Medienbreichten zufolge einen Hilferuf per SMS gegeben. "Hilfe, Hilfe, wir sterben vor Kälte", zitierten Ansa und die Zeitung "La Repubblica" die Textnachricht. Zwei Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Freien aufgehalten haben sollen, wurden laut Ansa gerettet.



Einsatzkräfte hatten bereits am Mittwochabend eine Leiche aus den Trümmern eines Hauses in der Gemeinde Castel Castagna in der Provinz Teramo geborgen.

Mehrere schwere Erdstöße

Am Mittwoch hatten binnen einer Stunde mehrere schwere Erdstöße der Stärke über 5 die schwer gebeutelte Abruzzen-Region in Mittelitalien erschüttert. Zahlreiche Häuser stürzten ein. In der Nacht zu Donnerstag kam es zu weiteren Erdstößen. Zahlreiche Menschen mussten in Notunterkünften untergebracht werden. Einige Orte waren von der Außenwelt abgeschnitten, Tausende Haushalte ohne Strom. Schneemassen und Kälte erschwerten die Rettungsarbeiten.

Schwer gebeutelte Abruzzen-Region