Im zivilen Rechtsstreit um das Schmähgedicht des Satirikers Jan Böhmermann über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan will das Hamburger Landgericht heute eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren verkünden. Erdogan will per Unterlassungsklage erreichen, dass der Text nicht mehr öffentlich vorgetragen wird. Dagegen wehrt sich Böhmermann. Strafrechtliche Ermittlungen gegen Böhmermann wegen des Verdachts der Beleidigung stellte die Staatsanwaltschaft bereits im Oktober ein.