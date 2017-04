Bei schweren Überschwemmungen und Erdrutschen sind im Süden Kolumbiens mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen. Wie das Rote Kreuz am Samstag mitteilte, wurden bei der Katastrophe in der Stadt Mocoa 400 Einwohner verletzt. 220 weitere galten als vermisst. Die Behörden gehen von steigenden Opferzahlen aus.

Die Menschen in der 630 Kilometer südwestlich der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá liegenden Stadt waren in der Nacht von dem Unwetter überrascht worden. Ganze Wohnviertel wurden unter Schlamm begraben oder komplett weggerissen. Luftbilder zeigten dramatische Schäden. "Ein großer Teil der Bevölkerung ist von der Lawine quasi mitgerissen worden. Die Häuser in 17 Vierteln sind praktisch ausradiert worden", sagte der Bürgermeister von Mocoa, José Antonio Castro. In der 40.000 Einwohner zählenden Stadt brach die Strom- und Wasserversorgung zusammen. Die Landverbindung wurde unterbrochen, weil zwei Brücken zerstört wurden.