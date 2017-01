Unter den Opfern sind 72 Deutsche, darunter 16 Jugendliche eines Gymnasiums aus Haltern am See in Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit zwei Lehrerinnen waren sie auf dem Rückweg von einem Schüleraustausch. Das Gymnasium wird für einen Tag geschlossen, Notfallseelsorger kümmern sich um Trauernde an der Schule. Über allem schwebt die Frage: Wie konnte es zu dem Absturz kommen? Bildrechte: dpa