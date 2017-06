Fans von Juventus Turin und Polizisten nach der Massenpanik auf dem Platz San Carlo. Bildrechte: dpa

Bei der Massenpanik waren mehr als 1.500 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die meisten Opfer erlitten Schnittverletzungen durch herumliegendes Glas. Zudem stürzte ein Eisengeländer unter dem Druck der Massen ein. Dabei erlitten mehrere Menschen Prellungen.



Augenzeugen berichteten von Chaos und fehlenden Fluchtwegen. In einer Mitteilung der Präfektur Turin heißt es, die Masse sei von einer "Angstpsychose" vor einem Terrorangriff ergriffen gewesen. Eine Paniksituation auf einem öffentlichen Platz in den Griff zu bekommen, sei besonders komplex in einem internationalen Klima der Sorge.



Auf dem Platz San Carlo in Turin hatten rund 30.000 Menschen das Champions-League-Finale zwischen Juventus Turin und Real Madrid in der irischen Stadt Cardiff verfolgt.