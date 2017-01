Was essen die Deutschen am liebsten? Diese Frage will heute das Bundesernährungsministerium in seinem jüngsten "Ernährungsreport 2017" klären. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte dafür rund 1.000 Deutsche, welche Ess- und Kaufgewohnheiten sie haben, ob sie gerne kochen oder beim Fleischkauf auf Tierhaltungssiegel achten. Die Ergebnisse sollen am frühen Nachmittag in Berlin vorgestellt werden.