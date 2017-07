Kurz nach der Verurteilung des U-Bahn-Treters von Berlin-Neukölln sorgt ein ähnlicher Fall in der Bundeshauptstadt für Empörung. Die Polizei veröffentlichte am Dienstag Fahndungsfotos, die zeigen wie ein 38-Jähriger von einem Unbekannten brutal eine Treppe am U-Bahnhof Alexanderplatz hinunter gestoßen wurde. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zum 11. Juni.